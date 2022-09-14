أول تعليق من جونيور بعد فوز الشباب على العدالة

علق كارلوس جونيور لاعب نادي الشباب، على فوز فريقه على العدالة، أمس الأربعاء، ضمن مباريات اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022.

وتغلب نادي الشباب على مضيفه العدالة بهدف دون رد فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

وقال جونيور فِيْ تصريحات متلفزة “لا أمانع فِيْ تحقيق الأرقام الشخصية، والأهم بالنسبة لي هُو مساعدة الفريق وزملائي فِيْ الفوز”.

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وأضاف “نجح السيد خالد البلطان فِيْ اختيار اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد، وأصبح الشباب فريقًا متكاملًا وسننافس بقوة فِيْ جميع البطولات هذا الموسم”.

ورفع الشباب رصيده إلَّى 12 نقطة فِيْ المركز الأول، فِيْما تجمد رصيد العدالة عَنّْد نقطة واحدة فِيْ المركز الخامس عشر فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي.

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