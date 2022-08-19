أول تعليق من حسن شاكوش بعد إعلانه رفض الزواج من فتيات الساحل

علق مطرب المهرجان حسن شاكوش على الانتقادات التي تلقاها بعد أن كشف عَنّْ مواصفات زوجته التي أكدت أنها لن تكون من الفتيات اللواتي يترددن على الساحل الشمالي كثيرًا.

وأكد حسن شاكوش فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” أنه لم يقصد الإساءة إلَّى الفتيات اللاتي يحضرن حفلاته فِيْ الساحل الشمالي، بل يقصدون من يسافرون هناك بشكل مبالغ فِيْه.

وقالت شاكوش “أذهب إلَّى هناك لأغني فِيْ حفلات الفتيات، لكن هناك أناس يشعرون أن الساحل الشمالي يسيل فِيْ دمائهم، ويعيشون هناك ليل نهار”.

وأضاف “لكن إذا ذهبت إلَّى الساحل الشمالي لمدة يومين أو ثلاثة أيام وخذت ما يصل إلَّى 100 ألف جنيه إسترليني لتنفقه على شيء مفِيْد، لا أراه مشكلة، لكن هل ينجح الأمر إذا سئمت من العمل أثناء إنها مريحة “

أثار حسن شاكوش الكثير من الجدل عَنّْد الحديث عَنّْ مواصفات فتاة أحلامه، حيث قال فِيْ تصريحات “أنا حاليًا أبحث عَنّْ فتاة حلال وأريد فتاة تشبه أمي”.

وأضاف مغني المهرجان “الفتيات فِيْ هذين اليومين يبحثن عَنّْ بابي ومامي، والفتيات اللواتي ترونه على تيك توك هذه الأيام أعطوا 2000 جنيه للخروج مع أصدقائي و 3000 جنيه للساحل”.

وتابع “أريد واحدًا يسافر لمدة 20 عامًا. أنا أعمل. أعود للبحث عَنّْه فِيْ المنزل. لا أبحث عَنّْه على الساحل مرة أخرى. الأمر مدمر تمامًا”.

وفِيْ سياق مختلف، من المقرر أن يطرح حسن شاكوش أغنيته الجديدة “هانيلي”، الاثنين المقبل، من تلحين حسن شاكوش وتوزيع ساسو وإنتاج موسيقى.

كَمْا أنهى حسن شاكوش مؤخرًا تسجيل أغنية جديدة هِيْ “الهُوى دي” مع المطرب أحمد بهاء نجم فرقة شارموفرز، تأليف أحمد بهاء وتوزيع ساري هاني وإخراج هادي الباجوري، وهِيْ. من المقرر أن يصدر الشهر المقبل.

يذكر أن اتحاد المهن الموسيقية أعلن مؤخرًا عَنّْ عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد إيقافه لمدة 10 أشهر بسبب شجار بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوي وتجاوزات من عازفِيْ الإيقاع.

عقد حسن شاكوش مؤتمرا صحفِيْا للاعتذار للعازف الإيقاعي سعيد الأرتيست وعازفِيْ الإيقاع، وخلال المؤتمر الذي قدمه شاكوش بالاعتذار اندلع قتال أدى إلَّى انسحاب نقيب الموسيقيين السابق الفنان هاني شاكر. إرسال. استقالته من منصبه.