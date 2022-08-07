أول تعليق من رئيس الاتحاد على صفقة هِيْلدر كوستا

علق أنمار الهِيْلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، على الاتفاقية المعروفة التي أغلقها العميد بالتوقيع مع اللاعب الأنجولي هِيْلدر كوستا لاعب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي.

تمكن مجلس إدارة الاتحاد رسميًا من إحضار Angolan Helder Costa، من فريق Leeds United الإنجليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء.

قال كوستا “كرة القدم لها أهمية كبيرة فِيْ العالم، إنها مثل الهُواء، لقد عشناها منذ زمن سحيق، ونحن كلاعبين كرة قدم نبحث دائمًا عَنّْ شخص يشاركنا هذا الشغف والتقاليد والتاريخ، الملاعب. إنهم ممتلئون وحب كرة القدم، كل ما نجده فِيْ نادي الاتحاد أهم وأشهر الأندية فِيْ آسيا، واليوم أنا هنا لأبدأ رحلتي مع الاتحاد مع نونو سانتو “.

كتب أنمار الهِيْلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الأحد “التعاقد مع اللاعب هِيْلدر كوستا يأتي ضمن رغبة مجلس الإدارة فِيْ توفِيْر أدوات تساعد التقنية الشخصية فِيْ البناء. لاستراتيجيتها وتنفِيْذ منهجيتها التكتيكية “.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد عَنّْ عملية هِيْلدر كوستا “إنه لاعب رائع يأتي من أقوى بطولات الدوري فِيْ العالم، تمامًا مثل باقي زملائه الذين تم استقطابهم فِيْ السنوات الأخيرة”.

كان كوستا فِيْ ليدز يونايتد منذ صيف عام 2022، عَنّْدما انضم من ولفرهامبتون واندرارز مقابل 17 مليون يورو.

عمل كوستا مع نونو سانتو، المدرب السابق للاتحاد فِيْ ولفرهامبتون، وسبق أن لعب كوستا مع بنفِيْكا وديبورتيفو لاكورونيا وموناكو، ولعب 71 مباراة مع ليدز يونايتد، وأحرز 8 أهداف وصنع 11.

الجدير بالذكر أن فريق الاتحاد يتواجد حاليًا فِيْ معسكره التدريبي بالنمسا، وفاز على سالزبورغ 4-3 يوم الأحد.