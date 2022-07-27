أول تعليق من رئيس الفِيْدرالي الأمريكي بعد زيادة أسعار الفائدة

التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول، مساء الأربعاء، بالصحفِيْين وأدلى بعدة تصريحات بخصوص زيادة أسعار الفائدة على الدولار.

التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول، مساء الأربعاء، بالصحفِيْين وأدلى بعدة تصريحات بخصوص زيادة أسعار الفائدة على الدولار.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول، فِيْ تصريحات صحفِيْة اليوم، إن الهدف الأول لبنك الاحتياطي الفِيْدرالي هُو خفض التضخم، ولدينا الأدوات التي استطاعت القيام بذلك، وعلى الرغم من الانخفاض الأخير فِيْ أسعار السلع، إلا أن ارتفاعها القوي قبل ذلك. لا يزال يترك بظلاله على معدلات التضخم المرتفعة، ولا يزال هدفنا إعادة معدل التضخم إلَّى هدف 2٪، ونعمل على تحقيق استقرار الأسعار “.

“لن نتردد فِيْ اتخاذ خطوة أكبر من 75 نقطة أساس إذا احتجنا إليها، وسنتخذ قرارنا بشأن رفع سعر الفائدة فِيْ سبتمبر بناءً على البيانات، لكننا لا نستبعد رفع أكثر من 75 نقطة أساس “.

وتابع “نراقب باهتمام تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثيرات قراراتنا برفع أسعار الفائدة، وسننتظر بيانات التضخم لشهر يوليو وتباطؤ بيانات التضخم”.

وأضاف “بيانات التضخم السابقة فاقت توقعاتنا بشكل سيئ.”

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلَّى ما بين 3 و 3.5 فِيْ المائة بحلول نهاية العام، قائلاً “نحن نعلم مخاطر الركود، لكننا نعتقد أنه يمكننا تجنبها، وما زلنا نرى ذلك الأفضل مقيِّم التضخم هُو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي فِيْ الولايات المتحدة على أساس سنوي، ولا نرى أي مؤشرات مخيفة على أن الاقتصاد الأمريكي يمر حاليًا بحالة ركود “.

“فِيْ مرحلة ما سيكون من الأفضل خفض أسعار الفائدة، لكن هدفنا الآن هُو خفض التضخم، مع العلم أن مؤشرات نمو الوظائف ومستويات الرواتب لا تزال قوية، ولا تشير إلَّى أن الاقتصاد فِيْ حالة ركود”، قال باول قال.

وختم تصريحاته بأن “صناعة الركود ليست من بين أهداف الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، وأن التباطؤ الاقتصادي مطلوب، لكنني لن أعلق على” توقعات الركود “.

ورفع الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي)، مساء اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

يتوقع التجار أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة إلَّى 3.4٪ بحلول نهاية العام للمساعدة فِيْ إعادة التضخم إلَّى المستوى المستهدف.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق فِيْ أسعار الوقود.

تحذير سابق من التضخم

وفِيْ يوم الأربعاء، 29 يونيو، قال باول إن هناك خطرًا محتملاً من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى إبطاء الاقتصاد كثيرًا، لكن الخطر الأكبر هُو التضخم المستمر الذي يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

وفِيْ حديثه فِيْ المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه فِيْ حين أن هناك “خطر محتمل” بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ الاقتصاد أكثر مما هُو ضروري للسيطرة على التضخم، “لا أوافق على أن هذا هُو الخطر الأكبر. والخطأ الأكبر سيكون الفشل فِيْ استعادة استقرار الأسعار “. . ”

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال “فِيْ حالة قوية” وقادر على تحمل شروط الائتمان المشددة مع تجنب الركود أو حتى زيادة كبيرة فِيْ معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلَّى ما يسمى بـ “الهبوط الناعم” يصبح “أكثر صعوبة بشكل ملحوظ” كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات التضخم لدى الناس غير مؤكدة.