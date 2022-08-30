أول تعليق من رئيس النصر على “القرارات النهائية” بقضية كنو والهلال

وعبر موصلي المعمر رئيس نادي النصر عَنّْ سعادته بالقرارات النهائية فِيْ قضية العالم ضد اللاعب الدولي محمد كانو نادي الهلال.

أثارت قضية المحور الدولي، محمد كنو، جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي، منذ يناير 2022، عَنّْدما أعلن الهلال عَنّْ تمديد عقد اللاعب فِيْ نفس الوقت، كشف فِيْه النصر لتولي خدماته.، بشرط جزائي يقدر بـ27 مليون ريال سعودي، مما دفع الأخير للجوء إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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أعلن المركز السعودي للتحكيم الرياضي مؤخراً عَنّْ “قراراته النهائية” فِيْ قضية النصر ضد كنو والهلال، حيث قررت هِيْئة التحكيم بالإجماع ما يلي “إلزام نادي الهلال واللاعب بشكل مشترك. أو فردياً – دفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20306.998 مليون ريال، مؤكداً قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف اللاعب المخالف لمدة 4 أشهر، مؤكداً قرار غرفة تسوية المنازعات بوقف المخالفة. النادي لمدة فترتين كاملتين ومتتاليتين للتسجيل.

وعلق مصلى معمر، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، على القرارات النهائية فِيْ قضية كنو والهلال، قائلاً “بقرار إجماعي فِيْ تسوية المنازعات، وقرار إجماعي فِيْ مركز تحكيم الخبراء. محكَمْون متخصصون فِيْ قانون الرياضة، تأكيد قانوني صارم لنزاهة الأمر “. موقف النصر وعدالة قضيته

وتابع رئيس نادي النصر “اللهم لك الحمد ولن ندخر جهدا فِيْ الحفاظ على حقوقنا لأعلى درجات التقاضي”.

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