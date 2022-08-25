أول تعليق من سالم الدوسري بعد فوز الهلال على الخليج

علق سالم الدوسري، نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، على فوز فريقه على نظيره الخليجي، فِيْ افتتاح مشواره فِيْ دوري روشان فِيْ السعودية.

وتغلب الهلال على نظيره الخليجي بهدفِيْن دون رد، ضمن مباريات اليوم الأول من مسابقة دوري روشان السعودي موسم 2022-2023.

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وقال الدوسري فِيْ تصريحات متلفزة عقب المباراة “الأجواء أثرت كثيرا على أداء الهلال فِيْ المباراة لكننا نملك شخصية البطل ونعرف كَيْفَ نتعامل مع تلك المباريات”.

وأضاف جناح الهلال “كان علينا أن ندخل المباراة بقوة وفعلنا ذلك لتحديد خصائص الفريق فِيْ الدوري”.

وبهذه النتيجة يتصدر الهلال جدول دوري الروشان السعودي بثلاث نقاط، قبل أن يختتم مباريات اليوم يومي الجمعة والسبت.

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