أول تعليق من سانتي مينا بعد فوز الشباب أمام أبها

علق المهاجم الإسباني سانتي مينا، على فوز فريقه على أبها، فِيْ إطار مباريات الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

فاز الفريق الكروي الأول لنادي الشباب على مضيفه أبها بأربعة أهداف مقابل صفر، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وسجل سانتي مينا الهدف الثاني لفريق الشباب فِيْ المباراة، بعد استغلال خطأ من حارس أبها، ووضع الكرة بسهُولة داخل المرمى.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

وقال مينا فِيْ تصريحات متلفزة عقب المباراة “لقد بدأنا المباراة بشكل قوي وناجح، وملعب المباراة كان سيئا للغاية، والفريق الذي يريد المنافسة يجب أن يعمل من بداية الموسم بكل شيء”. قوة.”

وأضاف “إدارة الشبيبة برئاسة خالد البلطان استقبلتني بشكل خاص كأنني مع أهلي ولست معروفاً بالاغتراب”.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الأول فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد أبها عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

اقرأ أيضا …

الشباب يكتسح أبها برباعية نظيفة ليحتل الصدارة فِيْ دوري روشن للمحترفِيْن