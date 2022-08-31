أعرب سعود عبد الحميد الظهِيْر الأيمن للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، عَنّْ سعادته بفوز فريقه على الفِيْحاء، فِيْ إطار دور الـ16 من مباريات دوري روشان السعودي.

حقق الهلال هدفِيْن دون رد، على ضيفه الفِيْحاء، فِيْ دور الـ16 من مباريات دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وقال عبد الحميد فِيْ تصريحات متلفزة عقب المباراة “لم ننتهز الفرص التي جاءت فِيْ طريقنا فِيْ الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف”.

ولدى سؤاله عَنّْ سر التفاهم بينه وبين ماريجا، قال سعود عبد الحميد “ماريجا لعبت فِيْ البطولات الكبرى ومن الطبيعي أن نكون فِيْ وئام”.

ويستعد المتصدر لمواجهة قوية ضد نادي الفتح الأحد المقبل فِيْ اليوم الثالث من منافسات الدوري.

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