أول تعليق من سواريش بعد فوز الأهلي على الجونة

علق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب الجونة.

نتيجة مباراة الاهلي والجونة

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، اليوم الأحد، على ملعب الأهلي وى السلام.

وتمكن الأهلي من هزيمة الجونة بهدفين دون مقابل، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

تعليق سواريز على فوزه على الجونة

وقال سواريز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي “أشكر جميع اللاعبين، كانت الأيام القليلة الماضية صعبة على الجميع لأننا نلعب في ظروف صعبة”.

وأكد أن الفريق يعاني من إصابات كثيرة، بسبب ضغط المباريات، ومن المستحيل أن يحدث هذا في أي دوري في العالم.

وأوضح أن اللاعبين أصبحوا غير قادرين على اللعب بسبب ضغط المباريات التي تعرضوا لها، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم.

وأشار “أنا أتحمل مسؤولية خسارة بيراميدز والزمالك ويجب أن أقف إلى جانب اللاعبين”.

وتابع “هناك فرص لوقوع إصابات خطيرة خلال الفترة المقبلة، بسبب ضغط المباريات والظروف هنا صعبة”.

وختم “لدينا مهاجم واحد فقط، وعلينا أن نقاتل من أجل الفوز، وأنا لا أنظر إلى العمر، كل من يبذل جهدا في التدريب سيكون حاضرا في المباراة”.