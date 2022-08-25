كشف الفنان العراقي سيف نبيل، عَنّْ تعرضه للاحتيال من قبل إحدى الشركات التي استخدمت وثائق مزورة للقبض عليه وإصدار أمر قضائي بالقبض عليه.

وأكد نبيل، فِيْ مقطع فِيْديو نشره على إنستغرام، أنه منذ حوالي خمس سنوات محرم من زيارة بلده العراق ولم شمل عائلته، وعلق قائلاً “لا يمكنني حتى زيارة قبر والديّ بسبب أفعال ظالمة”.، ضعاف التفكير الذين استغلوا المستندات المزورة (التوقيع والاسم وبصمة الإصبع).

وأشار إلَّى أنه بناء على هذه الوثائق المزورة تمكن هؤلاء الأشخاص من إصدار مذكرة توقيف وإيقاف بعض أغانيه على موقع يوتيوب رغم أنها من إنتاجه.

وعلق أيضا “هؤلاء الناس ليسوا مفضلين عَنّْي، لأن الأغاني إنتاجي الخاص، وهُو ليس مفضلا علي ولا فِيْ عقدنا”.

وتساءل سيف نبيل ما إذا كان نجاحه والمكان الذي وصل إليه يستحق الإساءة بهذه الطريقة، مؤكداً ثقته فِيْ عدالة رب العالمين والقضاء العراقي.

وعلق سيف نبيل على الفِيْديو قائلاً “الحَقيْقَة تظهر .. كفى الله وهُو خير مدير” مصحوبة بآية قرآنية نصها “ولا تظن أن الله جاهل بما يفعله الأشرار.

وأثار هذا الفِيْديو الكثير من التفاعل بين المتابعين الذين تعاطفوا بشكل كامل مع سيف نبيل، معتبرين أنه من النجوم الذين رفعوا اسم العراق.

وعلق أحد المتابعين “هؤلاء أناس لا يخافون ربهم ويغارون على من هُو خير منهم”.

وأضاف آخر “أنت شخص ناجح وإن شاء الله ستبقى فِيْ القمة وضد كل من يحاول أن يشن عليك حروبًا لتحد من نجوميتك”.

وطالبه المتابعون بعدم الالتفات إلَّى هذه القضية، وترك القضاء يأخذ مجراه، معتبرين أنه من الأنسب الالتفات إلَّى تجربته التمثيلية الأولى.

من جهته أحيا الفنان سيف نبيل حفلا ضمن فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي فِيْ تونس.

وعبر نبيل عَنّْ سعادته بإعادة إحياء الحفل فِيْ كارتاغو، واصفًا إياها بأنها مدينة الثقافة والفن، مشيرًا إلَّى أنه شعر وكأنه بين عائلته وأحبائه.

الجدير بالذكر أن سيف نبيل يستعد لإحياء العديد من الحفلات، حيث سيقيم حفلين موسيقيين يومي 25 و 26 أغسطس فِيْ قطر والأردن، وبعد ذلك سيتوجه إلَّى المكسيك للمشاركة فِيْ رحلة “ستارز أون بورد” فِيْ أكتوبر المقبل.