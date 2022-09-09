أول تعليق من شيكابالا.. ماذا قال نجم الزمالك بعد تفوق الهلال

أصدر النجم محمود عبد الرزاق شكابالا، أول تعليق له، مساء الجمعة، بعد سقوط الزمالك المصري أمام الهلال، فِيْ نهائي كأس سوبر لوسيل، بركلات الترجيح (4-1)، بعد تعادل إيجابي بينهما. على الجانبين بهدف لنفسه.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | ترشيح الهلال FIFA يكشف عَنّْ مفاجأة فِيْ كأس العالم للأندية 2023

تمكن الهلال من اختراق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو فِيْ الدقيقة 18، قبل أن يدرك الزمالك المصري التعادل لأحمد سيد زيزو ​​فِيْ الدقيقة 33، ثم استمر التعادل حتى الدقيقة 90.

أول تعليق لشيكابالا .. ماذا قال نجم الزمالك بعد فوز الهلال

قال النجم محمود عبد الرزاق شكابالا فِيْ تصريحات تليفزيونية إنه يأمل أن يسعد جماهِيْر الزمالك بالفوز على الهلال لكن فِيْ النهاية شعرت جماهِيْر الفريقين بالسعادة.

وأوضح أن التنظيم فِيْ استاد لوسيل كان على أعلى مستوى، شاكرا الجميع على الأحداث التي تبشر بكأس عالم جيد جدا فِيْ عام 2022.

يشار إلَّى أن شيكابالا شارك بشكل أساسي فِيْ مباراة الزمالك والهلال، قبل أن ينسحب فقط بعد 45 دقيقة الأولى.

ومن المتوقع أن يحصل الهلال على 1.5 مليون دولار بعد فوزه بلقب كأس السوبر لوسيل فِيْما سيصل العائد المالي إلَّى مليون دولار فقط لصالح الزمالك.