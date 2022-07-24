أول تعليق من طارق حامد بعد انتقاله لـ اتحاد جدة ..فيديو

علق طارق حامد، لاعب وسط الزمالك السابق واتحاد جدة الحالي، على انتقاله إلى رتبة عميد.

أعلنت إدارة نادي الاتحاد جدة، برئاسة أنمار الهيلي، رسمياً، اليوم الأحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عن توقيع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم.

وأوضح نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تمكن من الحصول على خدمات طارق حامد رسميًا بعقد موسمين حتى عام 2024، في انتقال مجاني بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. .

وقال طارق حامد في مقطع فيديو على حساب موقع اتحاد جدة الرسمي على تويتر “يشرفني أن أنضم إلى نادي الاتحاد”.

وأضاف “أنا لاعب محظوظ، لقد أتيت من أكبر نادٍ في إفريقيا، الزمالك المصري، مع أكبر الجماهير وأكثرهم ولاءً، إلى أكبر نادٍ في آسيا”.

كما نشر طارق حامد، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، صورة لنفسه بقميص العميد، وكتب عليها “تحد جديد”.

يشار إلى أن طارق حامد انضم إلى صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم عام 2014، من سموحة، وخاض 284 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وسجل 8 أهداف أخرى.

هذا طارق .. 🗣تضمين التغريدة https//t.co/ugjhgIG8D6 pic.twitter.com/LwLzEDdH9j

– نادي الاتحاد السعودي (ittihad) 24 يوليو 2022