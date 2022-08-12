أول تعليق من فتوح على فيديو “الساحل الشمالي”

علق أحمد فتوح لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي الزمالك، على مقطع الفيديو المتداول له أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحمد فتوح أثناء تواجده في أحد “الأندية”.

ونشر أحمد فتوح صورة له عبر ميزة الاستوري على حسابه بموقع تبادل الصور “انستجرام”، أثناء تواجده في الزمالك ضاحكا.

يستعد فريق الزمالك الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإسماعيلي الاثنين المقبل في إطار دور الـ16 لكأس مصر.

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي الساعة 900 مساءً.

فاز الزمالك بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، على حساب النادي الأهلي، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.