أول تعليق من فيريرا بعد اطلاق اسمه على حديقة في الزمالك

علق المدرب البرتغالي السابق للزمالك، فيريرا، على اسمه في حديقة داخل القلعة البيضاء.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كلفه بوضع لافتة تحمل اسم فرييرة في الحديقة أمام ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تكريما للمدرب البرتغالي.

وأعرب فيريرا عن امتنانه لإدارة الزمالك بعد تعميد إحدى حدائق النادي باسمه.

وشكر المدرب البرتغالي المخرج مرتضى منصور على هذه اللفتة الطيبة، معربا عن سعادته بالعمل في القلعة البيضاء.

وأكد المدرب أنه سيفعل كل ما في وسعه مع مساعديه ولاعبيه للفوز بلقب الدوري لهذا الموسم وإسعاد جماهير الزمالك وإدارته.

يلتقي الزمالك مع نظيره التعويضي الليلة في الجولة 30 من الدوري الممتاز.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة.