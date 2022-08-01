أول تعليق من كريم الأحمدي بعد اعتزاله كرة القدم

ذكرت الصحف الهولندية اليوم الأحد أن المغربي كريم الأحمدي قائد نادي الاتحاد السابق لكرة القدم قرر اعتزال كرة القدم نهائيا.

غادر كريم الأحمدي اتحاد جدة في فبراير 2022 بعد أن أنهت الإدارة عقده بعد تعرضه لكسر إجهاد في مشط القدم.

كريم الأحمدي لاعب يبلغ من العمر 37 عامًا يجمع بين الجنسية المغربية والهولندية، ولعب لـ 4 أندية طوال مسيرته كان آخرها فريق اتحاد جدة الذي لعب معه 98 مباراة وأحرز هدفين وصنع هدفًا. .

نشر كريم الأحمدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي، بعد انتشار خبر اعتزاله.