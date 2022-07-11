أول تعليق من كهربا بعد إيقافه

علق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب كرة القدم الأول لفريق النادي الأهلي، على قرار الإيقاف عنه لمدة 6 أشهر، في إطار أزمته مع الزمالك.

نشر محمود كهربا صورة في ميزة “القصة” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

والصورة تحمل الكلمات “من ظن أنه خير الله فلن يخذله الله حتى لو خذله كل أهل الأرض”.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك للموقع الرسمي إن لجنة الانضباط بالفيفا أصدرت قرارا بوقف الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وأوضح أن التعليق سيكون لحين سداد الغرامة المفروضة على الكهرباء لصالح نادي الزمالك والبالغة مليوني دولار و 400 ألف دولار.

وكان نادي الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا أمام لجنة الانضباط بالفيفا.

وجاءت الشكوى بسبب إخفاقه في دفع مليوني دولار خلال 45 يومًا أمام المحكمة الدولية للرياضة (TAS).