أول تعليق من “كيروش” بعد ترشحه لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022

علق كارلوس كيروش، المدرب السابق للمنتخب المصري، على ترشيحه لجائزة أفضل مدرب أفريقي لعام 2022.

غرد كيروش “أنا فخور بترشيحي لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا. لطالما كنت فخورًا بالعمل مع الجهاز الفني وكل اللاعبين لتحقيق أحلام الجماهير والأمة المصرية العظيمة لكرة القدم. أنا ممتن لهم جميعًا، فبدونهم لم يكن هذا الترشيح ممكنًا “.

وحقق كيروش مع المنتخب المصري المركز الرابع في كأس العرب، كما حقق المركز الثاني في بطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

فشل المدرب البرتغالي في قيادة مصر للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر بعد خسارته أمام السنغال في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ويتنافس كيروش على الجائزة مع عدد من المدربين، منهم مدرب الأهلي السابق بيتسو موسيماني، ومدرب السنغال عليو سيسي، والمدرب المغربي وليد ركركي، والمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، مدرب المغرب، وفلوران إبينجي، مدرب نهضة بركان بالمغرب. .

نفخر بأن أكون من بين المرشحين لجائزة أفضل مدرب العام في كندا. أتشرف دائمًا بالعمل الذي أنجزته مع الجهاز الفني وجميع اللاعبين، سعياً لتحقيق أحلام الجماهير والأمة الكروية العظيمة في مصر! شكرًا لهم جميعًا، بدونهم لن يكون هذا الترشيح ممكنًا https//t.co/4j4KuiES2u

– كارلوس كيروز (Carlos_Queiroz) 6 يوليو 2022