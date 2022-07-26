أول تعليق من كينو على مفاوضات الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف البرازيلي كينو من عرض نادي الزمالك، بعد استمرار إدارة الفارس الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور مع وكيل اللاعب في الفترة الماضية، والذي كان الوسيط في انضمامه للنادي. نادي بيراميدز.

وأكد شبانة في تصريحاته أن نادي أتلتيكو مينيرو الذي يتواجد معه كينو، يريد الحصول على 4 ملايين دولار مقابل التخلي عن خدمات الموهبة البرازيلية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يحصل كينو على 2.5 مليون دولار في الموسم. .

وأضافت شبانة في تصريحاتها أن إدارة الزمالك تعتقد حتى الآن أن العائد المالي مبالغ فيه بشكل كبير.

مرتضى منصور يكشف حقيقة مفاوضات كينو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن حقيقة التعاقد مع البرازيلي كينو.

وقال منصور في تصريحات متلفزة “ما يشاع عن التفاوض مع البرازيلي كينو لاعب بيراميدز السابق، هو مجرد” مأزق “.

وتابع “الزمالك أكمل جميع الصفقات التي يحتاجها الفريق سواء داخل مصر أو خارجها، موضحًا أنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد نهاية الموسم.

الزمالك يستعد لمواجهة نظيره سموحة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 26 من الدوري المصري.