أول تعليق من محمد الشلهوب بعد “تدريب” الهلال

أدلى النجم محمد الشلهوب بالتعليق الرسمي الأول، مساء اليوم السبت، بتكليفه بمهمة تدريب فريق الشباب بنادي الهلال تحت 17 عاما.

محمد الشلهوب، 41 عامًا، قضى كامل مسيرته الرياضية مع الهلال، منذ عام 1993، حتى أعلن اعتزاله في سبتمبر 2022.

أول تعليق لمحمد الشلهوب بعد تدريب الهلال

وكشف الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النجم محمد الشلهوب، في لقاء مع الرئيس فهد بن نافل، وقع تعاقدات لتدريب فريق الهلال تحت 17 سنة، لمدة أسبوع. الموسم الرياضي 2022-2023.

وأوضح الهلال أن محمد الشلهوب حصل على رخصة التدريب الآسيوي (أ).

في أول تعليق رسمي له، كتب النجم محمد الشلهوب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بصفتي أحد أبناء النادي … أنا ممتن جدًا للثقة التي أولتها لي إدارة النادي. “. وانا اعتبرها مسؤولية كبيرة ولن ادخر جهدا في خدمة هذا الكيان العظيم والله يجعلني حسب ما يفكر به كل واحد.

تفاعل نواف التيمات أسطورة الهلال مع نبأ تعيين محمد الشلهوب مدربا لمنتخب تحت 17 عاما، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر “أنت تستحقها يا أبو بندر، والله”. شاء ثم عملك المميز. نرى المزيد من محمد الشلهوب في الجماعات السنية التي تجمع بين الموهبة والأخلاق الرفيعة. حظا موفقا يا صديقي”.

يشار إلى أن محمد الشلهوب عمل في الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، كمساعد في الجهاز الفني الذي قاد فريق الهلال تحت 17 سنة، إلى جانب المدرب ماركوس ومساعده بسام الجابر.

والجدير بالذكر أن النجم محمد الشلهوب حصد أكبر عدد من الألقاب في المملكة العربية السعودية برصيد 33 لقبا.