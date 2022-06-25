أول تعليق من مصر المقاصة على مواجهة الأهلي في كأس مصر

علق بحري سليم، الرئيس التنفيذي لنادي مصر المقاصة، على مواجهة الأهلي مع الأهلي في دور الـ16 لموسم كأس مصر 2022/2022.

وهو أن قرعة كأس مصر، التي أقيمت يوم السبت، أسفرت عن مواجهة فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره المصري المقاصة في دور الـ16، والتي ستقام في الفترة من 3 إلى 1. 8. يوليو المقبل.

وقال بكري سليم في تصريح صحفي “نرحب بالأهلي لمواجهة الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر، مشيرا إلى أن المباراة ستكون بمثابة مهرجان”.

وأضاف “لا توجد أزمة في اليانصيب. اشتباكات الأهلي والزمالك بمثابة مهرجان للفرق الصغيرة”.

وختم “تنظيف مصر لن يسبب أي مشاكل أمام اتحاد الكرة، وليس لدينا أزمة أمام الأهلي على الإطلاق”.

وكانت مباريات دور الـ16 على النحو التالي

1- الزمالك مقابل الإسماعيلي

2- شركة مصر x Isrn

3- بنك إنبي × الأهلي

4 أهرامات × سيراميك كليوباترا

5- الأهلي × مصر للتصفية

6- المقاولون العرب × الجونة.

7- سموحة × كفر الشيخ

8 – طليعة الجيش × اختيار السويس.

يشار إلى أن الأهلي هو آخر فريق يتوج بكأس مصر 2022 على حساب طلائع الجيش.