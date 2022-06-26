أول تعليق من نادي جيل فيسنتي على اتفاق الأهلي مع ريكاردو سواريز

علق النادي البرتغالي جيل فيسنتي، على نبأ توصل مجلس إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع مدربه ريكاردو سواريس لقيادة أول فريق كرة قدم خلفا لبيتسو موسيماني.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر، ظهر اليوم الأحد، الساعة التاسعة والنصف مساءً من القاهرة، والساعة العاشرة والنصف من القاهرة. مكة المكرمة.

وأكد مديرو نادي جيل فيسنتي في تصريحات لصحيفة “أوغوغو” البرتغالية “من المفترض أن يقود سواريز تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد بعد أقل من أسبوعين.

وأشار مدراء جيل فيسنتي إلى أن سواريز حقق موسمًا رائعًا مع دوق البرتغال، بعد أن احتل المركز الخامس، وتأهلًا غير مسبوق لدوري المؤتمر الأوروبي.

وأوضح مديرو النادي البرتغالي “خلال شهري فبراير ومارس رفض سواريز عرضين من سانتوس وكورنثيانز من البرازيل لإكمال الموسم مع فريقه.

وختم “سواريز لديه موسم آخر متبقي على عقده، وهناك شرط جزائي بقيمة 250 ألف يورو في حال رغبته في الرحيل، موضحًا أنه تلقى عرضًا آخر خارج الأهلي، وأنه لم يتلق. المكالمات. القلعة الحمراء.