أول رد رسمي من الأهلي بعد بيان الشركة المتحدة “فيديو”

رد النادي الأهلي على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الصادر اليوم الخميس، معلنا رد إدارة القناة الرسمية للنادي على مجلس إدارة ريد كاسل.

أول رد للأهلي على الشركة المتحدة

قال الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الاهلى فى بيان على الموقع الرسمى للنادى، ان مجلس ادارة شركة الاهلى للانتاج الاعلامى اطلع على البيان الصادر منذ فترة عن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وذلك عبر الذي أعلن عودة المسؤولية الكاملة عن إدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من ينوب عنه.

وأضاف “إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي، يؤكد تقديره الكامل واعتزازه بالتعاون الكبير والطويل الأمد مع الشركة المتحدة، هذه الشركة الوطنية، والتي لا ينكر أحد فيها. دورها الرائد. دعم ودعم الأندية والمنتخبات المصرية، وكذلك الجهود الواضحة التي تبذلها لتطوير صناعة الرياضة المصرية.

بيان شركة يونايتد ميديا ​​سيرفيسز

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا بشأن إدارة قناتي الأهلي والزمالك.

وجاء بيان الشركة كالتالي

عقد مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس ادارة الشركات التابعة التي تتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الاهلي والزمالك.

تمت دراسة ما حدث خلال اليومين الماضيين، مع مراعاة المصلحة الأولى في رفع مستوى الرياضة وكرة القدم المصرية كلعبة شعبية مهمة، والحياد في مواجهة أي جدل، وأن أول اهتمام لمجلس الإدارة هو مشجعي كرة القدم.

ونتج عن اجتماع مجلس الإدارة قرار بالإجماع بشأن رد قناتي الأهلي والزمالك على إدارتي الناديين.

جاء ذلك أيضًا وفقًا للآليات القانونية التي يتم إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما، وفقًا لأحكام القانون، بحيث تقع مسؤولية إدارة وتشغيل القناتين بالكامل على عاتق الناديين. .أو أيا كان. يمثل كل منهم بهذا المعنى.

فيما أكدت الشركة المتحدة استعدادها التام لدعم الرياضة المصرية والأندية والجماهير المصرية وخطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وأي سلوك يخرج عن أخلاق الرياضة.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة نظيره من المقاولون العرب السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.