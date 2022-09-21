أول رد سعودي رسمي على فِيْفا لـ”حل أزمة النصر والاتحاد”

أظهر الاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أول رد رسمي على قرار الفِيْفا، والذي تسبب فِيْ أزمة تحكيمية فِيْ النصر والاتحاد كلاسيك، لمنع حكام مونديال قطر 2022 من إدارة المباراة المقبلة. مباريات الدوري السعودي “روشن”.

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وسيضطر كل من النصر والاتحاد، بعد قلقهما من صيف 2022 فِيْ الخلاف على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، يوم 2 أكتوبر الجاري، إلَّى نقل هذا الصراع إلَّى ملعب مرسول بارك، حيث الفريقان. فِيْ مباراة بينهما فِيْ الجولة الخامسة من مسابقات دوري روشان السعودي.

أول رد رسمي سعودي على الفِيْفا لـ “حل أزمة النصر والاتحاد”.

وأوقفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) حكام مونديال قطر 2022، قبل 60 يوما من منافسات المونديال، من إدارة أي مباراة رسمية فِيْ اتحادات أخرى، من خلال التحكيم الذي يضم فريق الكلاسيك. النصر والاتحاد.

رد فرهاد عبد الله رئيس لجنة حكام الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر برنامج “فِيْ الهدف” على قناة “العربية” على قرار الفِيْفا، موضحا أنه أمر طبيعي يحدث كل 4 سنوات قبل المونديال. . الكأس، خوفا من إصابة حكام المونديال أو لأمور أخرى قد تتسبب فِيْ استبعادهم من المنافسة الدولية.

وأكد أن قرار الفِيْفا لن يسبب أزمة فِيْ مباريات الدوري السعودي، حيث أن لجنة الحكام لديها خطط بديلة من بينها الاستعانة بحكام أجانب آخرين، حيث لا يزال هناك عدد مميز ممن لم تتح لهم الفرصة للحكَمْ فِيْ الدوري السعودي. كأس العالم المقبل.

ومن المتوقع أن تقام الأيام الأربعة المقبلة فِيْ دوري روشان السعودي، بدون حكام مونديال قطر 2022.

فاجأ قرار الفِيْفا جماهِيْر رياضة الشارع السعودي بشأن فشل كلاسيكو النصر والاتحاد، خاصة أن الأخير طالب، بحسب موقع “ أكشن مع وليد ”، بالحصول على حكَمْ أوروبي من الدرجة الأولى، كَمْا دفع. المبلغ المطلوب من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد المنفذ، وليد الفرج، أن النصر يتفق مع الحكومة المحلية، لكن مجلس إدارة الاتحاد عارض ذلك بشدة، حيث كان الرئيس أنمار الهِيْلي مهتمًا بالحكَمْ الأجنبي، فِيْ المباراة القادمة بينهما، حيث إنها من أهم مباريات عام 2022 شعبيا.