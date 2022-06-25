أول رد فعل لـ شوبير بعد انسحاب الإسماعيلي من كأس مصر

يرى الصحفي أحمد شوبرت نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق أن إدارات كرة القدم المصرية تستحق أن يحكم عليها.

وكتب شوبرت عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “والله ما يحدث من بعض إدارات كرة القدم في مصر يستحق الحكم عليه”.

فسر البعض ما قاله أحمد شوبرت على أنه تعليق على انسحاب النادي الإسماعيلي من بطولة كأس مصر، على عكس القرعة التي جرت يوم السبت.

فيما فسرها آخرون على أنها تعليق على طلب مجلس إدارة غزل المحلة إعادة المباراة الأولى لفريق كرة القدم ضد الأهلي.

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، انسحاب ناديه من كأس مصر، بسبب ما حدث اليوم بشأن اتجاه القرعة.

وأكد الكومي أن الإسماعيلي قرر الانسحاب من كأس مصر احتجاجا على القرعة التي تخدم ناد معين، مؤكدا أن هذا قرار نهائي لا رجوع فيه.

أقيمت اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لكأس مصر 2022-2022 بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

أسفرت قرعة اليوم السادس عشر من كأس مصر للموسم الحالي 2022-2022 عن مواجهة قوية بين النادي الأهلي ونظيره مصر للمقاصة.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر تستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.