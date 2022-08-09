أول رد فعل من الزمالك على مواجهه ايليكت سبورت

وفي قرعة دوري أبطال إفريقيا، واجه فريق الزمالك نظيره إلكت سبورت بطل تشاد، في الجولة التمهيدية الأولى من البطولة.

وكتبت صفحة الزمالك الرسمية “رحلة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 لاستعادة اللقب الثمين”.

وودع الزمالك دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي من دور المجموعات.

موعد مباريات الزمالك وإليكت سبورت

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإليكت سبورت في 9 و 10 و 11 سبتمبر على ملعب إليكت سبورت في تشاد، بينما تقام مباراة الإياب في 16 و 17 و 18 سبتمبر في القاهرة.

ويمثل مصر في دوري الأبطال كل من الزمالك والأهلي، فيما يشارك فريقا بيراميدز والمستقبل في الاتحاد.

وينطلق الأهلي وبيراميدز ودوري الأبطال والكونفدرالية من دور الـ 32 فيما يشارك الزمالك والمستقبل في الدور التمهيدي (الدور 64) في البطولتين.