أول رد فعل من محمد الشناوي بعد تتويجه بجائزة الأفضل داخل إفريقيا

تلقى حارس المرمى الدولي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خبر تتويجه أفضل لاعب في القارة الأفريقية خلال مباراة مع نادي الزمالك في إطار كأس مصر موسم 2022/2022. .

جاء ذلك وسط حالة من الصدمة الكبيرة من حارس مرمى الأهلي عقب ظهوره الضعيف في الشوط الأول أمام الزمالك ودفع للهدف الأول للفارس الأبيض في وقت مبكر من المباراة إثر بدايته الخاطئة في الدقيقة السادسة.

رغم فوز محمد الشناوي بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا بعد منافسة شديدة مع زميله المالي عليو ديانغ، والمغربي أشرف داري نجم الوداد البيضاوي، إلا أن حالة من الحزن الشديد سادت زعيم الدوري. أحمر. عبقري خلال المباراة ونهايتها.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

تغلب الزمالك على الأهلي 2-1 في نهائي كأس مصر الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الليلة الماضية.

من جهته، يواجه النادي الأهلي ظاهره الجونة، في الجولة 26 من الدوري المصري، يوم الأحد 24 يوليو، الساعة 630 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة 730 مساءً بتوقيت السعودية.