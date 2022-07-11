أول رد من إيلون ماسك على تهديد “تويتر” بمقاضاته.. المياردير يسخر

سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تهديد تويتر بمقاضاته بعد قراره إلغاء صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار.

وكتب على تويتر أن شركة التواصل الاجتماعي، التي رفضت العرض فِيْ البداية وتريد الآن إجباره على المضي فِيْه، سيتعين عليها فِيْ النهاية الكشف عَنّْ مزيد من المعلومات حول الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

كانت سلسلة التغريدات اليوم أول رد علني من قبل رئيس شركة Tesla منذ أن أعلن عَنّْ نيته التخلي عَنّْ العطاء يوم الجمعة، مدعيا أن Twitter انتهك العديد من شروط اتفاقية الاستحواذ.

وقال مارك زجوتوفِيْتش المحلل فِيْ بنشمارك لرويترز “يجب على مجلس إدارة تويتر النظر فِيْ الضرر المحتمل لقاعدة موظفِيْها ومساهميها من أي بيانات داخلية إضافِيْة سيتم الكشف عَنّْها فِيْ التقاضي.”

تراجعت أسهم تويتر بأكثر من 5٪ إلَّى حوالي 35 دولارًا فِيْ تعاملات ما قبل السوق يوم الاثنين، وهِيْ فِيْ طريقها لخسارة ملياري دولار من القيمة السوقية.

أغلق السهم عَنّْد 36.81 دولارًا يوم الجمعة، بانخفاض 32 ٪ من عرض ماسك البالغ 54.20 دولارًا، حيث يواجه الضربة المزدوجة لتراجع سوق الأسْهُمْ الأوسع وتشكك المستثمرين بشأن الصفقة.

قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن تويتر يخطط لمقاضاة ماسك هذا الأسبوع وإجباره على استكَمْال عملية الاستحواذ.

يقول خبراء قانونيون إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي البالغة من العمر 16 عامًا لديها قضية قانونية قوية ضد ماسك، لكنها قد تختار إعادة التفاوض أو التسوية بدلاً من معركة قضائية طويلة.

وكتب المحلل المالي برنت ثيل فِيْ مذكرة “نعتقد أن نوايا إيلون ماسك لإنهاء الاستحواذ تستند إلَّى عمليات البيع الأخيرة فِيْ السوق أكثر من فشل تويتر فِيْ الامتثال لطلباته”.

وأضاف “فِيْ حالة عدم وجود صفقة، لن نفاجأ برؤية السهم يجد أرضية عَنّْد 23.5 دولارًا.”

ينص العقد على أن ماسك سيدفع لتويتر رسوم تفكيك بقيمة مليار دولار إذا لم يتمكن من إتمام الصفقة لأسباب مثل تمويل الاستحواذ أو منع المنظمين للصفقة. ومع ذلك، لن يتم تطبيق الرسوم إذا أنهى صاحب الصفقة الصفقة من تلقاء نفسه.