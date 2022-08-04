أول رد من اتحاد الكرة على بيان الأهلي

رد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على قرارات النادي الأهلي التي أصدرها في بيان رسمي اليوم الخميس.

أصدر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، سلسلة من القرارات الصارمة مساء الخميس.

وجاءت هذه القرارات في سياق أحداث مباراة الأمس، العبقرية الحمراء وفاركو، في إطار اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قرارات الأهلي على النحو التالي

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها.

طالبوا بإيقاف الحكم من “حكم الفيديو المساعد” في المباراة الأخيرة للأهلي حتى يتم التحقيق معه فيما فعله.

عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم “كأس مصر – سوبر مصري” حتى يتم تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

استكمال مباريات الدوري العام مع الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة.

وقال علام في بيان صحفي “اتحاد الكرة يحترم جميع الأندية وطلباتها وسنناقش أي قضايا تتعلق بأي ناد”.

وأضاف “أنا حاليا مع منتخب الشباب في السعودية، استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي في نهائي كأس العرب”.

وختم “كل الأمور ستبحث مع أعضاء اتحاد الكرة بعد عودتهم من السعودية”.