أول رد من النصر على عقوبات الاتحاد وحمد الله.. “طلب غير متوقع”

صعد مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة موصلي المعمر، قضيته ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بعد عقوبات من قبل لجنة احتراف وشروط اللاعبين.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

* يستأنف النصر العقوبات المهنية

أفادت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة نادي النصر سيرفع استئنافًا على عقوبات لجنة الاحتراف وشروط اللاعب فِيْ قضية حمدالله.

وكشفت تقارير أن النصر سيطلب عَنّْد الاستئناف زيادة العقوبة على نادي الاتحاد.

ويرى مسئولو قلعة العالم أن عقوبة حرمان الاتحاد من عقود “فترة تسجيل واحدة فقط” منخفضة مقارنة بالمخالفة.