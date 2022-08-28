أول رسالة.. ماذا قال الجدعاني عَنّْ انتقاله من الهلال إلَّى الاتحاد

أرسل النجم عبدالله الجدعاني حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم رسالته الأولى، بعد مغادرته الهلال، ظهر اليوم الأحد، بالتزامن مع آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

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ونجح الاتحاد فِيْ صيف 2022 بتسوية 5 صفقات بعد أن ضمت المصري طارق حامد والأنجولي هِيْلدر كوستا وأحمد شراحيلي وزكريا هُوساوي وعبدالله الجدعاني.

الرسالة الأولى .. ماذا قال الجدعاني فِيْ انتقاله من الهلال إلَّى الاتحاد

أعلن الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ فترة، مساء الأحد، عقد الحارس عبد الله الجدعاني، بنظام انتقال حر، بعد أن أنهى اللاعب العقد الذي ربطه بـ Al- هلال.

وأشار الهلال فِيْ بيان رسمي، إلَّى إنهاء عقد عبدالله الجدعاني، شاكرا له الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، من 2022 إلَّى 2022.

وكتب الحارس عبدالله الجدعاني، عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، أول رسالة بعد توقيعه على الاتحاد، قال فِيْها “شكراً لكَمْ وأقدر نادي الهلال وجمهُوره وجميع العاملين. للنادي من إداري ولاعبين وعمال، وأشكر بشكل خاص رئيس النادي الأستاذ فهد بن نافل والأستاذ فهد المفرج والسيد سعود كريري على الرقي الذي وجدته فِيْ التعامل معه. أتمنى لكَمْ دوام التوفِيْق والنجاح.

يشار إلَّى أن النجم عبدالله الجدعاني بدأ مشواره الكروي فِيْ صفوف الأهلي، قبل أن يصل إلَّى الهلال، صيف 2022.