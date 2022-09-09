أول رسالة من تاليسكا بعد انتهاء فترة إيقافه

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، رسالة لجماهِيْر العالم بشأن مواجهة داماك، فِيْ دوري روشان السعودي.

وسيحل النصر، فِيْ المباراة التي طال انتظارها، محل البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد انتهاء فترة عقوبته، من الموسم الرياضي الماضي.

نشرت تاليسكا مقطع فِيْديو قصير، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، دعت فِيْه جماهِيْر النصر للحضور إلَّى ملعب مرسول بارك لدعم الفريق ضد ضمك.

وقالت تاليسكا فِيْ رسالتها لجمهُور العالم “يلا نصراوي، غدا أريد أن أراك فِيْ مرسول بارك حتى نتمكن من الفوز معا”.

وتقام مباراة النصر ونادي ضمك “صاحب المركز الرابع” فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء السبت على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض.

ويحتل أول فريق كرة قدم لنادي النصر المركز التاسع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 3 نقاط من فوز واحد وخسارة واحدة.

وفِيْ الجولة الأولى، فاز الوحدة على نادي الوحدة (1-0)، قبل أن يسقط فِيْ اليوم الثاني بنفس النتيجة أمام التعاون.