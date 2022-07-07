أول رسالة من كونان بعد الانتقال إلَّى النصر.. “وعد للجماهِيْر”

وجه الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، رسالة إلَّى نادي النصر وجمهُوره، بعد انضمامه إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، مساء أمس الأربعاء، التعاقد مع كونان. لثلاث سنوات قادمة حتى 30 يونيو 2025.

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انضم الجناح الإيفواري إلَّى قلعة العلمي فِيْ انتقال مجاني، بعد الإنهاء الرسمي لعقده، مع فريق كرة القدم الأول فِيْ ستاد ريمس، فِيْ 1 يوليو.

* رسالة من جيزلان كونان بعد الانتقال إلَّى النصر

وعبر كونان، عبر حسابه الرسمي بموقع مشاركة الصور على إنستجرام، عَنّْ سعادته البالغة بالانضمام إلَّى فريق النصر على مدار 3 سنوات قادمة.

وعد جيسلان كونان، أنصار النصر، بفعل كل شيء. من أجل الدفاع عَنّْ شعار هذا النادي العظيم.

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يبلغ كونان من العمر 26 عامًا، وتبلغ القيمة السوقية المقدرة 7 ملايين يورو ؛ حيث بدأ مسيرته الكروية، فِيْ فريق ASEC Mimosa المحلي، قبل أن ينتقل إلَّى Vitoria Guimarães، البرتغال، ثم إلَّى ملعب Reims.

طوال مسيرته الاحترافِيْة مع النادي، سجل الجناح الإيفواري 3 أهداف وساعد 11 أخرى، فِيْ 175 مباراة رسمية، ومثل المنتخب الإيفواري فِيْ 21 مباراة دولية.