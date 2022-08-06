أول سفِيْنة أجنبية ترسو فِيْ أوكرانيا منذ الحرب.. ماذا تفعل

يبدو أن صفقة الحبوب الأوكرانية، الموقعة فِيْ تركيا، بدأت تؤتي ثمارها على سلاسل التوريد العالمية، مع وصول أول سفِيْنة أجنبية إلَّى أوكرانيا.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن سفِيْنة ترفع علم بربادوس وصلت إلَّى أوكرانيا يوم السبت، وهِيْ الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، وسيتم تنزيلها بالحبوب.

بدأت أوكرانيا فِيْ استئناف صادرات الحبوب كجزء من اتفاقية سينفذها مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول، حيث يعمل موظفون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وأضاف كوبراكوف أن سفِيْنة الشحن العامة “فولمار إس” التي ترفع علم بربادوس وصلت إلَّى ميناء تشورنومورسك الأوكراني.

وقال فِيْ منشور على فِيْسبوك “نفعل (كل شيء) ممكن لضمان أن موانئنا قادرة على استقبال المزيد من السفن والتعامل معها.” “على وجه الخصوص، نخطط للوصول إلَّى مستوى ما لا يقل عَنّْ ثلاث إلَّى خمس سفن يوميًا فِيْ غضون أسبوعين.”

وأضاف أن أوكرانيا تهدف فِيْ نهاية المطاف إلَّى شحن ثلاثة ملايين طن شهريًا من موانئها على البحر الأسود.

لا يزال ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب من محاصيل العام الماضي عالقة فِيْ البلاد.

اتفاقية الحبوب تدخل حيز التنفِيْذ

فِيْ وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فِيْ 27 يوليو أن اتفاقية الحبوب دخلت حيز التنفِيْذ، معلنًا أن أول سفِيْنة ستغادر موانئ أوكرانيا قريبًا.

جاء ذلك فِيْ تصريحات متلفزة للوزير التركي نقلتها العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وقال أكار “بدأ العمل بالفعل فِيْ صفقة الحبوب. أول سفِيْنة محملة بالحبوب ستغادر الميناء الأوكراني قريبًا”، دون أن يذكر مَوعِدًا محددًا.

وأضاف “نعمل على خطة للنقل الآمن للحبوب. سيتم تفتيش السفن فِيْ الموانئ الأوكرانية وسيحضر ممثلو تركيا والأمم المتحدة خلال عملية التفتيش.”

وأضاف أكار أن “السفن المحملة بالحبوب ستبحر على طول طرق آمنة من الألغام”.

كَمْا اشار الى ان “العمل جار الان على اتفاقية لنقل الوقود وستكون مماثلة لاتفاق الحبوب”.