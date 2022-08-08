أول سفِيْنة حبوب أوكرانية تصل لوجهتها النهائية.. “بولارنيت” تقتنص لقب “رازوني”

كان من المتوقع أن تكون سفِيْنة الشحن Razzoni هِيْ أول سفِيْنة حبوب أوكرانية تصل إلَّى وجهتها النهائية بعد استئناف الصادرات، حتى تم أخذ اللقب من قبل Polarnet.

أعلنت كييف أن أول سفِيْنة تحمل حبوبًا صادرة من أوكرانيا وصلت إلَّى وجهتها النهائية فِيْ تركيا يوم الاثنين، فِيْما تأخرت سفِيْنة أخرى كان من المقرر أن ترسو على الشواطئ اللبنانية الأحد.

غادرت سفِيْنة الشحن التركية “بولارنت” ميناء تشورنومورسك الأوكراني الجمعة محملة بـ 12 ألف طن من الذرة، ووصلت إلَّى وجهتها بعد تفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك فِيْ اسطنبول وفقا لبنود الاتفاقية الدولية الموقعة فِيْ تموز / يوليو الماضي. أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية فِيْ بيان. .

ونقل البيان عَنّْ الوزير أولكسندر كوبراكوف قوله “تتيح لنا هذه التجربة الناجحة الأولى أن نكون متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية”، وشكر طاقم بولارنت على كونهم أول من اختبر هذه الآلية.

وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقيات منفصلة، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية على الرغم من الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية على الرغم من العقوبات الغربية.

من جهة أخرى، لم تصل سفِيْنة الشحن “رزوني” إلَّى وجهتها على شواطئ طرابلس (لبنان) الأحد كَمْا كان متوقعا. وتحمل سفِيْنة رازوني التي ترفع علم سيراليون، والتي غادرت يوم الاثنين 1 أغسطس، ميناء أوديسا، وعلى متنها 26 ألف طن من الذرة.

وقالت السفارة الأوكرانية فِيْ لبنان إن “المشتري الأخير فِيْ لبنان رفض قبول الشحنة بسبب التأخير فِيْ شروط التسليم (خمسة أشهر)”.

وأضافت السفارة، فِيْ تغريدة على موقع “تويتر”، أن “المرسل يبحث بالتالي عَنّْ متلقي آخر. قد يكون فِيْ لبنان أو فِيْ دولة أخرى”.

وغادرت ثماني سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، بحسب السلطات الأوكرانية، التي أشارت إلَّى توقع ما يتراوح بين ثلاث إلَّى خمس سفن يوميا فِيْ الأسبوعين المقبلين، بحسب وكالة فرانس برس.