أظهرت بيانات رفِيْنيتيف إيكون، اليوم الثلاثاء، أن السفِيْنة (بريف كوماندر) غادرت ميناء بيفدني الأوكراني، حاملة أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية المتجهة إلَّى إفريقيا من أوكرانيا منذ الُغُزو الروسي.

فِيْ غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية، إن 5 سفن محملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا، وسيتم تفتيش 4 سفن أخرى اليوم الثلاثاء، قبل التوجه إلَّى أوكرانيا.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلَّى زيادة المخاوف من حدوث نقص فِيْ إفريقيا والشرق الأوسط.

لكن تم افتتاح ثلاثة موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، يسمح بإرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلَّى المشترين.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، إن السفِيْنة (بريف كوماندر) تحمل 23 ألف طن من القمح متوجهة إلَّى جيبوتي، ومن المقرر أن تذهب الإمدادات بعد ذلك إلَّى المستهلكين فِيْ إثيوبيا.

وقالت فِيْ بيان “الوزارة والأمم المتحدة تعملان على إيجاد سبل لزيادة الإمدادات الغذائية للفئات الضعيفة اجتماعيا من الأفارقة”.

وقالت الوزارة إن 17 سفِيْنة غادرت بالفعل الموانئ الأوكرانية وعلى متنها أكثر من 475 ألف طن من المنتجات الزراعية.

وفِيْ وقت سابق، قال مركز تنسيق مشترك أنشأته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إنه وافق على ترك القائد الشجاع.

تصف موسكو ما تفعله فِيْ أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.