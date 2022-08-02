أول شحنة حبوب أوكرانية تقترب من وجهتها.. لماذا لبنان

وانطلقت أول سفِيْنة محملة بحبوب أوكرانية من ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلَّى لبنان ومن المتوقع أن تصل إلَّى ميناء طرابلس الخميس المقبل.

وأثارت وجهة أول سفِيْنة بعد الحرب الروسية الأوكرانية تساؤلات خاصة فِيْما يتعلق بلبنان الذي رغم اعتماده على القمح الأوكراني بنسبة تزيد عَنّْ 65 فِيْ المئة إلا أن السوق اللبناني يظل صغيرا مقارنة بالدول الأخرى التي تستورد ضعف حاجة لبنان. لبنان من أوكرانيا.

وفِيْ هذا السياق، كشفت السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت لـ “العرب اليوم الأخبار” أن اختيار لبنان لوجهة السفِيْنة يعود بشكل أساسي إلَّى الموقف المتقدم الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بشأن الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، وهُو ما يعتبر “السقف الأعلى” بين دول منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​، الذي فرض على أوكرانيا التزاما معَنّْويا تجاه لبنان، ترجمته الحكومة بإعلانها الدولة المفضلة الأولى لتصدير شحناتها.

ونددت وزارة الخارجية اللبنانية، فِيْ بيان لها بتاريخ 24 شباط / فبراير، بـ “العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا”، داعية موسكو إلَّى وقفها فورًا، وسحب قواتها، والعودة إلَّى منطق الحوار والتفاوض.

وتشير السفارة إلَّى أن الأمر لا يقتصر على الوضع السياسي فحسب، بل يتعلق أيضًا بحاجة لبنان الماسة إلَّى القمح، خاصة أنه يشهد نقصًا كبيرًا أدى إلَّى انقطاع الخبز الأسبوع الماضي، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن استندت اتفاقية اسطنبول إلَّى توفِيْر الإمدادات للدول التي تحتاجها ويخيم عليها شبح الجوع. “.

وتضيف السفارة إلَّى ذلك، أن لبنان كان قد وقع اتفاقيات كبرى قبل الحرب من خلال القطاعين الخاص والعام مع التجار الأوكرانيين ومع الدولة الأوكرانية، وستسعى السفارة إلَّى تنفِيْذ هذه الاتفاقيات، وناقشت السفارة هذا الأمر مع وتعهدت وزارة الخارجية بتنفِيْذه بأسرع وتيرة خاصة وأن لبنان حصل على قرض من البنك الدولي لسداد قيمة الشحنات فوراً دون الحاجة إلَّى تأخيرات ومعاملات تستغرق أوقاتاً طويلة نتيجة تراجع نشاطه الأجنبي. احتياطيات العملة.

وتختتم بالقول “التعامل الإيجابي مع قضية شحنة الدقيق المسروق التي رست فِيْ طرابلس عبر سفِيْنة سورية، ومصادرتها، وعدم دخول شحنتها إلَّى السوق اللبنانية، كان له أثر إيجابي أيضا، الأمر الذي سيؤثر على الشحنات الأخرى كَمْا يمكن أن يريح السوق اللبنانية “.

وكانت السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت قد أعلنت الجمعة أن “سفِيْنة سورية خاضعة للعقوبات الأمريكية رست قبل أيام فِيْ ميناء طرابلس على متنها شعير وقمحًا مسروقًا من مستودعات أوكرانية”.

وقالت السفارة فِيْ بيان “لبحث النتائج القانونية بشأن تفريغ القمح الأوكراني المسروق فِيْ ميناء طرابلس”.

يشار إلَّى أنه فور الإعلان عَنّْ إطلاق الشحنة، شهد السوق اللبناني حلا لمسألة الخبز، واختفت الطوابير أمام الأفران، بعد طمأنته بأن شحنات القمح كانت بالفعل قادمة إلَّى لبنان.

وقال وزير الاقتصاد أمين سلام، إن “أزمة الخبز تتجه نحو الحل، وانخفضت الطوابير خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلَّى أن الوزارة وضعت آلية شفافة لمتابعة توزيع الدقيق والخبز”.

وتوقع سلام مزيدا من الهدوء حيث اختفت 90 بالمئة من الطوابير.

واستند سلام فِيْ نظرته الإيجابية إلَّى “الموافقة على قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار بما يضمن توفر الخبز المدعم لمدة تسعة أشهر”. إضافة إلَّى القرض، “حلّ مشكلة التصدير بين أوكرانيا وروسيا. وهذا يعَنّْي عودة سفن القمح إلَّى لبنان، بعد أن عانت من تأخيرات فِيْ الماضي، وشكلت أحد ركائز أزمة الخبز”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الاثنين، أن أول سفِيْنة محملة بالحبوب ستغادر صباح اليوم من ميناء أوديسا الأوكراني متوجهة إلَّى لبنان.

يأتي هذا الإعلان بعد الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها مؤخرًا فِيْ اسطنبول، بين روسيا وأوكرانيا وتركيا برعاية الأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع التركية، فِيْ بيان، إن “سفِيْنة رزوني المحملة بالذرة ستغادر ميناء أوديسا صباح الاثنين باتجاه لبنان”.

وأشار البيان إلَّى أن سفِيْنة رازوني التي ترفع علم سيراليون هِيْ أول سفِيْنة تغادر ميناء أوديسا، مشيرا إلَّى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا فِيْ وقت لاحق.