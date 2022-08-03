أول شحنة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها بالقرب من إسطنبول

من المفترض أن يتفقد فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين قرب اسطنبول، الأربعاء، أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الُغُزو الروسي فِيْ 24 فبراير، بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو فِيْ يوليو الماضي للحد من الشحن العالمي. أزمة الغذاء.

وظهرت على الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود، أمس الثلاثاء، بعد يوم من مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة بـ 26 ألف طن من الذرة متجهة إلَّى طرابلس فِيْ لبنان.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إنه سيتم تفتيش السفِيْنة صباح الأربعاء من قبل فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين عَنّْد مدخل مضيق البوسفور، وفقا لرغبة روسيا فِيْ التأكد من طبيعة الشحنة.

كانت شحنات الحبوب قد غادرت أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، ولكن من بيرديانسك (جنوب شرق)، الواقعة على بحر آزوف، وهِيْ منطقة يحتلها الروس.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فِيْ خطابه اليومي مساء الثلاثاء، “هدفنا الآن هُو النظام، لأن الاستمرارية والنظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي”، وأدان روسيا التي “تسببت فِيْ أزمة الغذاء لاستخدام الحبوب. والذرة والنفط كأسلحة “.

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين “بحرارة” بإبحار رازوني، معربا عَنّْ أمله فِيْ أن يؤدي استئناف الصادرات الأوكرانية، الذي يسمح به اتفاق دولي، إلَّى “الاستقرار والمساعدة اللازمتين لضمان الأمن الغذائي العالمي”.

16 سفِيْنة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع نظيره الأوكراني يوم الاثنين استمرار “الجهُود الأوروبية” لمساعدة أوكرانيا على تصدير حبوبها.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن 16 سفِيْنة أخرى محملة بالحبوب “تنتظر دورها” لمغادرة أوديسا، الميناء الأوكراني الرئيسي على البحر الأسود، حيث كان 60٪ من نشاط الميناء فِيْ البلاد قبل الحرب يتركز.

تسمح الاتفاقية، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا فِيْ 22 يوليو، بوساطة تركية وتحت رعاية الأمم المتحدة، باستئناف شحنات الحبوب الأوكرانية، المحظورة منذ الُغُزو الروسي، إلَّى الأسواق العالمية تحت إشراف دولي.

وتنص الوثيقة على وجه الخصوص على إنشاء ممرات آمنة للسماح للسفن التجارية بالإبحار فِيْ البحر الأسود وتصدير ما بين 20 و 25 مليون طن من الحبوب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “دعونا نأمل أن تنفذ جميع الأطراف الاتفاقات وأن تعمل الآليات بشكل فعال”.

تم توقيع اتفاقية مماثلة تضمن لروسيا فِيْ نفس الوقت تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية.

من المفترض أن تساعد الاتفاقيتان فِيْ التخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية الناجمة عَنّْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية فِيْ بعض أفقر دول العالم.