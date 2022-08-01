أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

غادرت الشحنة الأولى من الحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني يوم الاثنين الساعة 0617 بتوقيت جرينتش.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، أن خروج السفِيْنة من الميناء يندرج ضمن الاتفاقية الدولية الموقعة مع روسيا فِيْ اسطنبول.

وأضاف أن “سفِيْنة رزوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه ميناء طرابلس بلبنان ومن المنتظر أن تصل إلَّى اسطنبول فِيْ الثاني من آب / أغسطس المقبل وستواصل طريقها إلَّى وجهتها بعد عمليات التفتيش التي ستجري فِيْ اسطنبول”. قالت الوزارة.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن السفِيْنة كانت تحمل 26 ألف طن من الحبوب.

ومن المقرر أن تصل إلَّى مدخل مضيق البوسفور بعد ظهر الثلاثاء، بحسب يورك إيزيك، الخبير فِيْ تتبع تحركات السفن عبر مضيق البوسفور وفِيْ المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الشحنات الأخرى ستتبع “فِيْما يتعلق بالمرور (البحري) والإجراءات المتفق عليها”.

تم التوقيع على الاتفاقية، التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية تحت إشراف دولي، فِيْ اسطنبول فِيْ 22 يوليو الماضي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

فِيْ موازاة ذلك، وقع اتفاقية مماثلة تضمن أيضًا تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية على الرغم من العقوبات الدولية.

ستخفف هاتان الاتفاقيتان من تأثير أزمة الغذاء العالمية، التي أدت إلَّى ارتفاع حاد فِيْ الأسعار فِيْ بعض أفقر دول العالم بسبب تعليق الحركة فِيْ الموانئ الأوكرانية نتيجة الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وبموجب الاتفاقية، يجب أن تخضع السفن وحمولاتها للتفتيش فِيْ اسطنبول، تحت إشراف مركز تنسيق مشترك.

تم افتتاح مركز التنسيق المشترك المسؤول عَنّْ الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يوم الأربعاء فِيْ اسطنبول بموجب الاتفاقية الموقعة.

وتضم ممثلين من روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلَّى تركيا والأمم المتحدة.

يسجل المركز السفن التجارية العاملة فِيْ نقل الحبوب ويتتبعها عبر الإنترنت والأقمار الصناعية ويشرف على تفتيشها عَنّْد تنزيلها فِيْ الموانئ الأوكرانية وعَنّْد وصولها إلَّى الموانئ التركية.