أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا.. تطور استثنائي فِيْ الصراع المتواصل

أكدت تركيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، خروج أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا.

أفاد مركز تنسيق إنتاج الحبوب الأوكراني، أن الشحنة الأولى التي تغادر أوديسا تحمل نحو 26 ألف طن من الذرة، وستصل غدًا إلَّى المياه التركية، وستتجه إلَّى ميناء طرابلس فِيْ لبنان بعد الفحص فِيْ تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية فِيْ وقت سابق إن أول من غادر الموانئ الأوكرانية كان يرفع علم سيراليون.

وأضاف الدفاع التركي، أن السفِيْنة تحمل اسم “رازوني” وهِيْ محملة بالذرة وتتجه إلَّى لبنان.

وقالت أيضا أنه سيتم إطلاق المزيد من السفن على التوالي.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا استئناف تصدير الحبوب “طفرة” للعالم، فِيْ حين قال الكرملين الروسي إن خروج أول سفِيْنة حبوب من ميناء أوديسا كان “إيجابيًا”.

من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بحرارة” اليوم الاثنين، بمغادرة أول سفِيْنة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، فِيْ إطار خطة تهدف إلَّى رفع الحصار الروسي عَنّْ البحر، بحسب ما أفاد وزير الخارجية الروسي. المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وأشار بيان صادر عَنّْ الأمم المتحدة إلَّى أن “الأمين العام يأمل أن تكون هذه هِيْ الأولى من بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة، وأن تحقق المساعدة والاستقرار اللازمين للأمن الغذائي العالمي، خاصة فِيْ ظل استمرار الأزمة. ظروف إنسانية هشة للغاية “.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي توسطت فِيْه الأمم المتحدة فِيْ اسطنبول الأسبوع الماضي إلَّى تخفِيْف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الُغُزو الروسي.

تهدف الاتفاقية إلَّى السماح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب من وإلَّى موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفدني. وتحمل موسكو أوكرانيا مسؤولية وقف الشحنات بسبب مناجم المياه فِيْ الموانئ.