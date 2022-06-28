أول صورة لقاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.. ووفاء الكيلاني فِيْروس فتاك

كشفت وسائل إعلام مصرية، عَنّْ الصورة الأولى لقاتل زوجته الطبية شيماء جمال، وتشوه وجهه بـ “حمض النتريك” المعروف بـ “ماء النار” لإخفاء ملامحه.

وتأكد أن الجاني هُو زوج الضحية القاضي أيمن حجاج المستشار ونائب رئيس مجلس الدولة فِيْ مصر.

وقالت شقيقة المذيع المتوفاة، نقلاً عَنّْ محققين على الأرجح، إن سائق المستشار، الذي رفع حصانته استعدادًا لاعتقاله، اعترف بأن حجاج قتل شقيقته فِيْ مزرعة بطريق الإسكندرية الصحراوي، رغم أنه أبلغ عَنّْ اختفائها. قبل أسبوع قالت الأخت عليا “لم يشك أحد فِيْ الأسرة أنه قتلها لأنه أخبرنا أنه حزين وقلق عليها”.

وأضاف أنه اتصل به عدة مرات “منذ أن سمعَنّْا الخبر لكن جميع هُواتفه المحمولة مغلقة ولا أحد يعرف مكانه الآن”. يقال إنه فر من البلاد.

من جهته، قال شقيق الضحية لوسائل إعلام محلية إنه لم ير أخته شيماء جمال منذ 20 عامًا، وأنه يعيش مع والده الذي لا يعرف حتى الآن شيئًا عَنّْ مقتله، وذكر أن لهما أختًا ثالثة. . من أب آخر تزوجته أمه التي تعيش فِيْ صعيد مصر، وأن الأم هِيْ التي فصلت الأشقاء الثلاثة وحرمتهم من بعضهم البعض، والتي علمت بخبر مقتل أختها عبر الإنترنت.، أن جهاز أمن مديرية الجيزة تلقت بلاغاً يفِيْد بأن المذيعة كانت غائبة عَنّْ المكان الذي كانت عليه قبل 3 أسابيع فِيْ عملية “تمشيط” فِيْ 6 أكتوبر، وبعد أن تتبعت الشرطة مسار رحلتها تبين أن قاتلها هُو المستشار الذي تزوج. لها 8 سنوات. خلف.

وأطلقت الجريمة العَنّْان لحالة من الغضب الشديد، إذ لم يستيقظ المصريون بعد على مقتل الطالبة بجامعة المنصورة، نيرة أشرف، حتى وقع حادث جديد ومروع فِيْ نفس الوقت، أثار انفعال الإعلاميين. وفاء الكيلاني زوجة الممثل السوري تيم حسن التي علقت على حسابها على تويتر لا حول ولا قوة الا بالله … كأن فِيْروس قاتل يسمى الجنون يقتل عقول الناس رحمك الله. . .

ونشر كثير من المصريين آخر كلمات الفقيد على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما فِيْ ذلك ما كتبته على إنستغرام، حيث كتبت فِيْ إحدى “المنشورات”، معلّقة على الفروق التي تندلع عمومًا بين الزوجين، “الأشخاص الموجودين فِيْ صراع ومسافة وشجار يا ابنتي تبكي من الصغار الحلو فِيْ البلدان الأولى، ستعرف أصل كل واحد عَنّْدما تضغط عليه، عَنّْدما تثق به أو تظهر له نقطة ضعفك، ستعرف هذا. الشخص من هُو “، فِيْ إشارة إلَّى حَقيْقَة أن معدن الناس يظهر أثناء الشدائد والضيق.