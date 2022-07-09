أول ضحايا نونو سانتو فِيْ الاتحاد.. “استبعاد وتمهِيْد للتخلي عَنّْه”

تاريخ النشر 07/09/2022

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وتتواصل المحادثات حول مستقبل سوق الانتقالات الصيفِيْة الحالي، بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد قبل أيام عَنّْ تعاقده مع سانتو لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024. إدارة أول فريق كرة قدم مقابل 8 ملايين يورو.

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كَمْا ورد فِيْ الساعات الماضية، فإن البرازيلي برونو هنريكي خارج الحسابات فِيْ الاتحاد للموسم المقبل.

ولن يكون اللاعب، الذي حصل على عقد فِيْ الموسم الماضي، من بين خيارات نونو سانتو لتشكيل الاتحاد الموسم المقبل.

ولن يكون لدى سانتو اللاعب ولن يكون فِيْ خططه الموسم المقبل فِيْما ستحاول الإدارة بيعه خلال الفترة المقبلة.

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فِيْ عام 2022 وقع هنريكي مع الاتحاد من النقابة البرازيلية فِيْ صفقة قيمتها 4 ملايين يورو.

بالإضافة إلَّى سانتو، دعمت إدارة الحيلي فريق كرة القدم الأول بثنائي محلي كبير. وهما قلب الدفاع أحمد شراحيلي والظهِيْر الأيسر الشاب زكريا هُوساوي.

يُذكر أن سانتو سيحاول تعزيز صفوفه بلاعبين محترفِيْن جدد، قادرين على إحداث فرق والتكَيْفَ مع طريقة اللعب البرتغالية.