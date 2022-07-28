أعلنت وكيلة أعمال “سناب شات” الشهِيْرة أميرة الناصر، براءتها فِيْ منشور نشرته عبر حسابها الخاص، مشيدة بحياد القضاء السعودي ومحاميها.

ونشر وكيل أعمال أميرة، مشعل العَنّْزي، تدوينة كتب فِيْها “الحمد لله والحمد لله، واليوم تمت تبرئة أميرة الناصر من التهمة الموجهة إليها”.

وأثنى على القضاء السعودي وأضاف “الحمد لله عدلي القضاء والمحامي رضا الشمري”.

شاركت الناصر مجموعة من الفِيْديوهات مع زوجها مشعل الخالدي. وظهروا فِيْه يتحدثون عَنّْ المشاهِيْر الذين عارضوهم، وكانوا سبب سجن أميرة، لكراهِيْتهم وحسدهم بعد توثيق حسابهم الخاص، بحسب بيان الثنائي.

كَمْا ألمحوا إلَّى إساءة استخدام سناب شات السعودية الشهِيْرة رهف القحطاني، واتهموها بأنها السبب الرئيسي لاعتقال الناصر.

وأوضحت الناصر أنها وزوجها سيوقعان عقدًا، محاولين استفزاز الكارهِيْن والحسد، على حد وصفها، دون ذكر الأسماء.

وتحدث مشعل الخالدي عَنّْ أعداء الشهرة والنجاح قائلا “المشكلة أنهم يقولون أتباعي أنا الصائب وهم كل ما بداخلهم سواد وجشع وحسد”.

وتابع “مثل البعير الذي يحتفظ به، فليقلوا عَنّْ الإنجازات الأخيرة، فِيْ الجديد، كَيْفَ انهار، أقوم وأتحدث إليكَمْ”.

ولفتت أميرة إلَّى أن المشاهِيْر لم يتحدثوا عَنّْها إلا عَنّْدما تم توثيق حسابها، فأجاب زوجها “لما وثقت بالحساب تضاعفت العداوات.

ألمح الناصر فِيْ حديثه برهف القحطاني “المشكلة ما هُو محتواك، ما هُو المحتوى الذي تقدمه”، مطالبا مشعل بالامتناع عَنّْ ذكر الاسم، قائلًا “لا. أتحدث إلَّى أي شخص، أنا لا أتحدث عَنّْ شخص معين، أنا أتحدث عَنّْ نفسي … نحن جالسون. “

يشار إلَّى أن السعودية رهف القحطاني وجهت عدة اتهامات للأميرة الناصر بعد إعلانها استعدادها لدفع شيك بقيمة مليون ريال فِيْ حال أثبتت الناصر أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة رسمياً. .

ولم ينته الأمر برهف، لكن سيدات مشهُورات أخريات بدأن بمهاجمة أميرة وكشف بعض الأمور، وفِيْديو لشخص يدعي أنه محاميها السابق، والذي أعلن أن اسمها الحقيقي خديجة الداعور، كانت من الجنسية السورية وأن 99٪ من المعلومات التي يتم تداولها عَنّْها غير صحيحة.