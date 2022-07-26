كشفت الفنانة البحرينية وفاء مكي، عَنّْ تطور حالة ابنتها الصحية، بعد أيام من إجرائها لعملية جراحية دقيقة استمرت عدة ساعات.

وبعثت مكي برسالة إلَّى معجبيها وأقرانها فِيْ الوسط الفني ولكل من دعا ابنتها إلَّى الشفاء.

نشرت الفنانة البحرينية، عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فِيْديو قصيرًا لابنتها شهد أثناء تواجدها فِيْ العَنّْاية المركزة، ظهرت فِيْه ابنة وفاء وهِيْ تتحرك قليلًا، فِيْ حداثة بحالتها الصحية.

وعلقت وفاء مكي على الكليب قائلة “أسألك يا الله أنك تتحكَمْ فِيْ ملكوت السماوات والأرض، وتحيي العظام وهِيْ فِيْ حالة إصلاح، وترفع الغيوم الكثيفة، وتعلم الغدر. من العيون وما يخفِيْه الثدي، للشفاء، ومشاهدة الشفاء العاجل، وتكسوها عباءة الصحة والعافِيْة، وتساعد عائلتها فِيْ الشفاء والأمان، اللهم آمين ”.

وشكرت داعميها وكل من معها قائلة “الحمد لله وشكرا لك اللهم اني شاكرة لكل من اتصل بشهادة ابنتي وسأل عَنّْها ومن اعطاها الصدقة”. عمرة .. ربي يبعدك عَنّْ كل شر وشر ورب العالمين ويحفظك.

وكانت وفاء مكي قد نشرت فِيْ وقت سابق صورة من داخل المستشفى توضح تفاصيل الحالة الصحية، معلنة أن ابنتها خضعت لعملية جراحية ناجحة. اللهم الحمد لله والحمد لله، و توسلات الناس، و الشكر لأطباءهم المختصين “.

تعرضت “شهد” ابنة وفاء مكي لحادث مروري خطير أدى إلَّى نقلها للمستشفى بحالة حرجة، ونشرت الفنانة البحرينية بعض الصور واللقطات لموقع الحادث عبر حسابها على إنستجرام، والتي وبيّن أن السيارة اصطدمت بعَنّْف، ما كشف مدى وقوع الحادث.

يشار إلَّى أن وفاء نفسها مرت بفترة من الزمن قبل استئصال الورم، وتعافت واستأنفت نشاطها الفني.

بدأت وفاء مكي مشوارها الفني فِيْ سن الثانية عشرة من خلال المشاركة فِيْ عدد من المسرحيات والمسرح المدرسي والمهرجانات، ودخلت عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “طريق الحب” عام 2003.

شاركت خلال مسيرتها الفنية فِيْ العديد من الأعمال الخليجية، وجاء إطلاقها الفني بالصدفة بعد أن اعتذرت الفنانة هبة الداري عَنّْ عدم أداء دورها فِيْ مسلسل “الداية”، حيث قامت الفنانة حياة الفهد بتصويرها. الدور الذي تمكنت من لعبه بشكل احترافِيْ.