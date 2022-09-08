أول ظهُور لـ إيمان البحر درويش بعد أزمته الصحية

طمأنت الفنانة المصرية إيمان البحر درويش جمهُورها على صحتها، بعد ظهُورها الأول منذ الأزمة الصحية الأخيرة.

ونشر درويش، عبر حسابه الرسمي على “فِيْسبوك”، مقطع فِيْديو ظهر فِيْه وهُو يحمل الميكروفون مع طبيبه، ويحاول الغناء، وتظهر عليه علامات التعب، كَمْا أنه غير قادر على الحركة بشكل طبيعي.

حرص الشاعر الغنائي عوض بدوي على طمأنة الجمهُور على الحالة الصحية لبحر درويش، حيث كتب عبر حسابه على “فِيْسبوك” “ألف الحمد والله الحمد. إنه بخير ويكَمْل العلاج الطبيعي، ماي. الله يشفِيْه ويرده ويهدئه ويعيد لنا الف الف ورقة “.

من جهته، أكد الصحفِيْ محمد الغيطي فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية أنه تحدث مع إيمان البحر درويش، أثناء تواجدها فِيْ جلسات العلاج الطبيعي، حيث سجل جزءًا من المكالمة بعد الحصول على موافقتها، حتى يكون الجمهُور الهدوء منه بعد كثرة الشائعات حول تدهُور حالته الصحية.

وقال الغيطي إن إيمان البحر درويش تغيبت منذ فترة بسبب مشاكل صحية، بعد أن دخلت فِيْ غيبوبة لمدة عام نتيجة عملية جراحية فِيْ المخ.

كشفت الفنانة إيمان البحر درويش، خلال الفترة الماضية، عَنّْ حالتها الصحية بعد إصابتها بالشلل، حيث أصيب بجلطة دماغية، مشيرة إلَّى تعافِيْها من المرض وتمكن من المشي على قدميه.

وقال خلال حديثه الهاتفِيْ مع الإعلامي سيد علي فِيْ برنامج “حضرة المواطن” “الحمد لله ربنا شفاني من آثار شلل نصفِيْ الذي كان فِيْ المخ لفترة لكنني كنت كسول فِيْ العلاج الطبيعي، والآن أنا أفضل بكثير من ذي قبل. إلَّى”.

وأضاف “لكن بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي، وكان أول شخص يمشي على ساقه كسولًا، أنهى جلسات العلاج”.

وتابع “خلال فترة الإرهاق كنت أعمل على أغنية تسمى أنت رسمت صورة لرجل ووجدت كلامي الرسمي”.

وختم “وربنا يقوينا ونحن نقف الحمد الله”.

إيمان البحر درويش هِيْ حفِيْد الفنان المصري الشهِيْر سيد درويش الملقب بـ “فنان الشعب”.

سعت إيمان البحر فِيْ أيامها الأولى لإحياء أعمال جدها سيد درويش، وقدمتها بطريقة لاقت إعجابًا كبيرًا عبر الوطن العربي، رغم اختلاف أسلوب أغانيها عَنّْ الوطن العربي. أنماط الغناء التي كانت سائدة فِيْ ذلك الوقت.