أول ظهُور لـ إيهاب توفِيْق بعد الأزمة الصحية التي منعتها من السفر لتونس

أراد الفنان المصري إيهاب توفِيْق طمأنة جمهُوره بعد مرضه الأسبوع الماضي، ما دفعه لإلغاء حفلته فِيْ تونس.

ونشر إيهاب توفِيْق صورة له مع أصدقائه فِيْ مدينة العلمين، عبر حسابه بموقع فِيْسبوك، وعلق عليها قائلا “أنا بخير والحمد لله .. وفِيْ العلمين مع الأصدقاء”.

تصدرت المطربة المصرية محادثات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الأيام الأخيرة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تلاها نقلها إلَّى أحد مستشفِيْات القاهرة الكبرى.

وتبين أنه يعاني من مغص كلوي حاد فِيْ الجهة اليسرى، مع ارتفاع فِيْ درجة الحرارة، بالإضافة إلَّى وجود حصوة فِيْ الجزء العلوي من الحالب الأيسر، مع ارتجاع البول إلَّى الكلى.

وأشار فِيْ تدوينة نشرها على حسابه على انستجرام إلَّى أن الطبيب “نصحه بعدم السفر بالطائرة وكسر الحجر بجهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة”. لقد خضع إيهاب توفِيْق بالفعل لعملية لكسر الحجر. يغادر بعد ساعات ويطمئن الجمهُور على صحته.

قبل أزمته الصحية، كان إيهاب توفِيْق فِيْ حالة نشاط فني، حيث قدم مؤخرًا حفلاً ناجحًا فِيْ حديقة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الجمهُور، ورفعت الحفل شعار العدد بأكَمْله.

كَمْا أصدر مجموعة من الأغاني كان آخرها أغنية “باشا” التي أطلقها فِيْ مايو الماضي من كلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع منسي وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

كلمات الاغنية تقول “باشا باشا احلى باشا فِيْ عيني .. انت باشا قلبي وعيني .. انظر الى روحي انا راضية .. امشي على الاشياء .. باشا قريب. . خذني تحت جناحك … قل، ما هُو مفتاحك … قلبي منسي على بابك … بطل الغرور. ” .

تم تصوير الفِيْديو الموسيقي للأغنية فِيْ دبي مع المخرج عادل سرحان.

كَمْا طرح إيهاب توفِيْق أغنية “أنت خياري” التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، بعد أشهر من إطلاقها، وقبلها طرح أغنية بعَنّْوان Abuse Your Heart فِيْ عيد الحب على موقع يوتيوب. خالد البشبيشي ألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد نور. .

يستعد إيهاب توفِيْق لطرح أعمال غنائية جديدة فِيْ الفترة المقبلة يتعاون فِيْها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.