أول ظهُور لـ بسمة بوسيل بعد أنباء انفصالها عَنّْ تامر حسني

شاركت سيدة الأعمال المغربية بسمة بوسيل جمهُورها فِيْ تطبيق إنستجرام، بمقطع فِيْديو قصير نشرته عبر تقرير “الأستوري”، لتشكل أول ظهُور لها بعد أنباء انفصالها عَنّْ زوجها النجم. تامر المصري. حسني الذي تصدّر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

بالابيض والاسود

وظهرت الفنانة المعتزلة فِيْ الفِيْديو، حيث التقطت صورة سيلفِيْ باللونين الأبيض والأسود، مرتدية السترة، وأكَمْلت إطلالتها بـ “قبعة” على رأسها.

وأرفقت بسمة الفِيْديو بمقطع لأغنية أجنبية، كَمْا أشارت إلَّى حساب “Russian Beauty Studio” على إنستغرام، ويبدو أنها كانت تغادر منه.

يمثل هذا الفِيْديو أول ظهُور لـ “بوسيل” بعد الأخبار التي انتشرت مؤخراً على “مواقع التواصل الاجتماعي” حول انفصاله عَنّْ تامر حسني، علماً أن أياً منهما لم يخرج بتصريح مباشر ينفِيْ أو يؤكد هذا الخبر بل كل شيء مخالف. . لقد تجاهلوا الأمر تمامًا واستمروا فِيْ نشر منشورات مختلفة عبر حسابات تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

تامر حسني يتجاهل خبر انفصالهما

انتشر خبر انفصال الثنائي بعد أن حذفت كلتا الصور التي جمعاها على إنستجرام، وأكد الجمهُور أن بسمة نشرت صورة لها، عبر وظيفة الستوري، تحدثت فِيْها عَنّْ استيائها من الشريك. الخيانة التي كررها تامر، وألغى متابعتها، لكنها سرعان ما حذفته وتبعته.

من ناحية أخرى، لم يلتفت النجم المصري، الذي يعيش نشاطًا فنيًا قويًا فِيْ الآونة الأخيرة، إلَّى هذا الخبر، وبالتالي أوضح ذلك عبر حساباته فِيْ “السوشيال ميديا”، حيث استمر فِيْ نشر مقاطع فِيْديو. معجبيه أثناء أداء بعض أغانيه، عبر وظيفة الأستوري، ولم يلغ متابعة زوجته على إنستجرام أيضًا.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية، نقلاً عَنّْ مصادر مقربة من الثنائي، أن تامر حسني وبسمة بوسيل قررا الانفصال بالاتفاق مع بعضهما البعض منذ عدة أيام بهدوء تام وبعيدًا عَنّْ الأضواء، مع تزايد التقارير، “كل منهما هِيْ حاليًا. تعيش فِيْ مكان مختلف، واصطحبت بسمة أطفالها معها “.

شائعات متكررة عَنّْ انفصال تامر وبسمة …

يشار إلَّى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فِيْها الثنائي المصري المغربي لشائعات انفصال، حيث سبق أن انتشرت على نطاق واسع فِيْ مايو الماضي، لكن تامر حسني نفى ذلك الوقت ونشر صورة لهما. لم شمله.، عبر حسابه على Instagram، معربًا عَنّْ سعادته بنجاح شركته الخاصة. .

وعلق على تلك الصورة حينها وقال “مبروك لزوجتي وحبيبة بسمة على بدء عمل شركتكَمْ المستقلة، وفِيْ كل عام أنتم طيبون حبي لكَمْ وأبناؤنا إن شاء الله ياربنا. . “. أعطيك كل التوفِيْق والنجاح “.