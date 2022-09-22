أول ظهُور لـ جيهان خليل وإسلام حافظ بعد إعلان خطوبتهما

فاجأت الفنانة المغربية جيهان خليل جمهُورها بالظهُور إلَّى جانب خطيبها كاتب السيناريو والفنان المصري إسلام حافظ، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة الدرامي الذي أقيم مؤخرًا فِيْ مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس. .

نظرة ملفتة للنظر

لفتت جيهان خليل الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث كانت ترتدي فستانًا مفتوحًا بأرجل مفتوحة بأكَمْام طويلة بلون نبيذ فاتح، وشعرها فضفاض على كتفِيْها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ترابيًا. فوق.

كَمْا ظهر خطيبها كاتب السيناريو المصري إسلام حافظ ممسكًا بيدها مرتديًا حلة سوداء أنيقة.

الانطباع الأول

تم نشر إسلام صورة على حسابه الشخصي فِيْ موقع فِيْسبوك، معلقًا عليه عليها ” جيهان جيهان جيهان جيهان حتى الآن.

حضر مهرجان القاهرة الدراما فِيْ دورته الأولى عدد كبير من نجوم الفن منهم صابرين، نجلاء بدر، أشرف زكي، روجينا، نبيلة عبيد، نادية الجندي، أكرم حسني وزوجته هنادي مهنا، داليا العلي. -بحيري.

الإسلام خير على “الشياطين” و “العائدين”.

من ناحية أخرى، استعان إسلام حافظ مؤخرًا بالمشاركة فِيْ مسلسل “الشيطان” الذي تدور أحداثه الدرامية حول مجموعة من القضايا الاجتماعية التي يسعى أبطال العمل لحلها بأسرع وقت ممكن، من أجل تحقيق الأزمات. التي تنتظرهم بسبب هذه المشاكل.

يضم مسلسل الشيطان مجموعة من الفنانين المصريين برئاسة الفنانة المصرية وفاء عامر وإيهاب فهمي وعبد عَنّْاني وأحمد كشك وأشرف طلبة وإيناس عز الدين، والعمل من تأليف أحمد نور وقِصَّة أحمد عيسى وإخراج. معتز حسام، ومن المفترض أن يتم الانتهاء، اعرضه على منصة إلكترونية.

أما جيهان خليل، فإن آخر أعمالها كان مسلسل بعَنّْوان “العائدون”، تناولت أحداثه أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث استوحى من أحداث مصرية حقيقية وقعت خلال الفترة من 2022 إلَّى 2022، فقد تم عرضه. فِيْ آخر موسم رمضان 2022 بطولة النجم المصري أمير كرارة ومحمود عبد المغني ومحمود البزاوي وأمينة خليل.