أول ظهُور لـ حسام حبيب بعد أزمته مع شيرين.. ويعلق عدت إلَّى مكاني السعيد

يحاول الفنان المصري حسام حبيب العودة إلَّى حياته الطبيعية واستئناف مشواره الفني، بعد خلافات واتهامات متبادلة بينه وبين زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي من أجلها عاد ليبدأ صفحة جديدة له يمثلها. اللمس والغناء.

فِيْ أول ظهُور له بعد الأزمة مع زوجته السابقة، نشر حسام حبيب صورة جديدة له وهُو يعزف على الجيتار مع نصف مليون متابع له على إنستجرام، وأرفقها بتعليق عبر عَنّْ سعادته بعودتها قائلًا “أنا” عدت إلَّى مكاني السعيد “.

كَمْا نشر مقطع فِيْديو له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنيته الجديدة بالتعاون مع المنتج الموسيقي أحمد ضياء، مصحوبة بموسيقى أغنيته “الكثير من الفرق”، ومن الواضح أن الفِيْديو يعود إلَّى أغسطس. . اثنين.

شارك الملحن محمد حمزة مقطع الفِيْديو عبر حسابه الشخصي، وعلق قائلاً “هذا مكانك الحقيقي أمام الميكروفون. أنت بعيد عَنّْه أكثر من ذلك، لأنك فنانة مهمة، شعور مهم. ، صوت مهم، واختلاف مع كثير من الناس، أكثر مما تتخيل “.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الأغنية ستتحدث عَنّْ علاقتها بشيرين والقِصَّة التي جمعت بينهما، خاصة وأن بعض الفنانين يحاولون التعبير عَنّْ مشاعرهم وتحويل قصصهم الشخصية إلَّى أغاني.

ويأتي ظهُور حسام بعد أن وجه أول اتهام رسمي لزوجته السابقة قبل نحو أسبوع، عَنّْدما قدم بلاغًا للنائب العام حمادة الصاوي، متهمًا إياها بـ “السب والقذف”.

وقال محامي حسام حبيب فِيْ بيانه، إن الفنانة المصرية اتهمت موكلها بالسرقة وسبه وألقاه فِيْ الهُواء مباشرة على مرأى ومسمع المواطنين، مستشهدا بنص ما قيل فِيْ تصريحات تلفزيونية.

وأوضح أن موكله تعرض أيضًا للتشهِيْر والتهديد علنًا، مما أدى إلَّى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان المصري.

وقالت صاحبة أغنية “آه يا ​​ليل” فِيْ حديث هاتفِيْ على برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أزماتها مع حسام حبيب لأول مرة منذ إعلان انفصالهما فِيْ النهاية. من العام الماضي. واتهمته بمحاولة تدميرها، معتبرة أنها شخص بحاجة إلَّى علاج نفسي لأنها تريد أن تكون أمامه، إلا أنه لا يستطيع رؤيتها ناجحة أو سعيدة.

ولفتت إلَّى أن حسام حبيب شخص مزاجي للغاية وتسبب فِيْ خسائر لأسرته وأقاربه، وجعله يشعر أن العالم كله يتآمر عليه.