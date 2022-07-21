أول ظهُور لـ حميد الشاعري بعد أزمته الصحية

كشف طاهر فوزي، مدير أعمال الفنان حميد الشاعري، عَنّْ آخر مستجدات الحالة الصحية للأخير، بعد المشاكل الصحية التي عانى منها فِيْ الأيام الأخيرة، والتي نُقل بعدها إلَّى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر طاهر عبر حسابه بالفِيْس بوك صورة حميد الشاعري والدكتور أيمن عبد الوهاب الذي أشرف على رصد صحته، شاكرا له قائلا “شكرا دكتور أيمن عبد الوهاب على ماعانك، وعلى مصلحتك. الحضور معَنّْا طوال الوقت “.

كَمْا طمأن الجمهُور على صحة الكابو قائلاً “بوجوده مازال الطبيب خارج الكابو حميد الشاعري، والحمد لله انتهت فترة العزلة والحمد لله فصلواته، والحمد لله. الحمد لله شكرا على حبك و دعواتك و اللهم احفظنا من كل شر.

وكان نديم، نجل الفنان حميد الشاعري، قد أعلن عَنّْ مرض والده، دون الكشف عَنّْ تفاصيل مرضه، حيث قال فِيْ تدوينة نشرها على حسابه بموقع فِيْسبوك، “الله يحفظك يا كابو جيل. “

وقالت لاحقًا، فِيْ بيانات صحفِيْة، إن والدها أصيب بنزلة برد شديدة، واعتقدوا أنه مصاب بفِيْروس كورونا، وأنهم أجروا بالفعل سلسلة من الاختبارات والعينات للفِيْروس، وجاءت النتيجة سلبية. .

يشار إلَّى أن نديم الشاعري دخل فِيْ حرب كلامية ضد الموسيقار المصري حلمي بكر فِيْ سياق انتقادات الأخير المتكررة للفنان حميد الشاعري.

كتب نديم على فِيْسبوك “أستاذ حلمي، إذا احتجت إلَّى مساعدة ماديًا أو نفسيًا، فلن يتأخر” الكابو “عليك، لكنه لا ينفعك. فِيْ كل مرة يتعب، يذهب فِيْ برنامج يجيب أسئلة.” سيرة حميد الشاعري. لا يفعل شيئاً فِيْ حياته سوى الاستخفاف بالناس والفنانين وأعمالهم “.

ورد بكر على تدوينة نديم الشاعري فِيْ تصريح لـ “فوشيه” قائلاً “الحالي حميد الشاعري ليس حميد الشاعري الذي قدم موسيقى فِيْ الماضي، واليوم يتحدث عَنّْ حياته الشخصية أكثر من حياته الشخصية. فن.”

وأضاف الموسيقار أنه ليس من الاحترام أن ينتقد نجل الفنان حميد الشاعري شخصية مثله ويسخر منها قائلاً “يمكنني تقديم شكوى إلَّى النيابة العامة عَنّْ هذا الافتراء”.