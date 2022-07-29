أول ظهُور لـ محمد يسري بعد إصابته بجلطة مفاجئة فِيْ القلب

وطمأن الفنان كريم الحسيني الحضور على الحالة الصحية للفنان المصري الشاب محمد يسري نجل الفنان إبراهِيْم يسري، بعد إصابته بنوبة قلبية، مما اضطره إلَّى نقله إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة عدة أيام. منذ.

ووثق الحسيني، عبر صفحته الشخصية على فِيْسبوك، صورة لشركة محمد يسري، قائلا “الحمد لله رب العالمين، وصلت سليمة ونحن على يقين أن كل أحبائك يحبونك”. … مثل الفِيْل حبيب قلب أخيك “.

كانت الفنانة المصرية الشابة، هنا إبراهِيْم يسري، قد طمأنت الجمهُور على الحالة الصحية لشقيقها الفنان محمد إبراهِيْم يسري، الأربعاء الماضي، وقالت فِيْ تصريحات لـ “فوشية” إن شقيقها تعرض لقسطرة قلبية وكان فِيْ حالة مكثفة. الرعاية فِيْ مستشفى خاص، مبينة أن الطبيب المعالج قرر وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة يومين، وبعد ذلك يخرج من المستشفى.

وأوضح أن شقيقه ليس لديه تاريخ من الإصابة بأمراض القلب ولا أحد فِيْ الأسرة لديه تاريخ من أمراض القلب، وأنه لم يتعرض لحالة من الغضب أو الانفعال حتى أصيب بنوبة قلبية، لكنها حدثت فجأة.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أن شقيقها سيغادر وحدة العَنّْاية المركزة والمستشفى بعد يومين يقضي بعدها فترة نقاهة بالمنزل مع المراقبة الطبية حتى تستقر حالته الصحية ويعود إلَّى حياته الطبيعية.

وهنا، كان إبراهِيْم يسري قد أعلن أن شقيقه “محمد” أصيب بنوبة قلبية. وكتبت على حساب إنستجرام قائلة “حفظك الله يا حبيبي، والحمد لله على سلامتك حبيبي، أدعو لأخي محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بنوبة قلبية حادة”.

شارك الفنان محمد يسري، خلال الموسم قبل الأخير من رمضان، فِيْ مسلسل “ديل راجل”، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج. من تأليف أحمد صالح، ومسلسله الجديد “وعد الشيطان” ينتظر العرض أيضًا، والذي سيعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

يشار إلَّى أن ابنة إبراهِيْم يسري تحدثت خلال الساعات القليلة الماضية عَنّْ الفنان المصري فاروق الفِيْشاوي، فِيْ الذكرى الثالثة لرحيله ؛ وكانت على علاقة بوالدها الراحل الفنان إبراهِيْم يسري، وقالت “فاروق الفِيْشاوي كان مقربًا من أبي، فهُو جزء من عائلتنا”.